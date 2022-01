Alex Belli pensa ad un altra donna: le rivelazioni a Mattino Cinque (Di martedì 25 gennaio 2022) Alex Belli sembra darsi da fare. A poche settimane dall’uscita dalla casa del GF sembra essere stato già visto in compagnia di altre donne. Le dichiarazioni di un paparazzo su Alex Belli lasciano molti dubbi sulla sua situazione sentimentale Parla Andrea Franco Alajmo, paparazzo informatissimo sulla coppia Belli-Duran, che in passato aveva già svelato diversi altarini dei due. “Alex Belli frequenta altre donne” ha rivelato oggi a Mattino Cinque, parlando di diverse ‘distrazioni’ che graviterebbero intorno all’attore, molto sensibile al fascino femminile. Rivelazione avvenuta poche ore dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, nella quale Delia Duran, moglie di Alex, è entrata a conoscenza della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)sembra darsi da fare. A poche settimane dall’uscita dalla casa del GF sembra essere stato già visto in compagnia di altre donne. Le dichiarazioni di un paparazzo sulasciano molti dubbi sulla sua situazione sentimentale Parla Andrea Franco Alajmo, paparazzo informatissimo sulla coppia-Duran, che in passato aveva già svelato diversi altarini dei due. “frequenta altre donne” ha rivelato oggi a, parlando di diverse ‘distrazioni’ che graviterebbero intorno all’attore, molto sensibile al fascino femminile. Rivelazione avvenuta poche ore dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, nella quale Delia Duran, moglie di, è entrata a conoscenza della ...

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Milly___555 : RT @likeirisheyes: @bronciolosa @ale_dillo Appunto. Con Alex x sbagliato che sia è nato un interesse reale. Quando è entrato Basciano, lui… - BITCHYFit : Alex Belli si vanta del boom di ascolti del Grande Fratello Vip - _Piccola_Anima : Per Alex Belli -