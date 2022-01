12 cose da tenere in dispensa nel caso in cui arrivi la fine del mondo o un blackout

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il 2012 è passato da una decina di anni. La profezia dei Maya non si è avverata, l’Apocalisse è stata rimandata, l’inversione dei poli magnetici prevista da Roberto Giacobbo non ha avuto luogo. O almeno, non ancora. Ma intanto abbiamo scoperto che basta un piccolo, minuscolo virus a costringerci tutti in casa per mesi. E la nostra testa, ancora una volta, si è persa in decine di “e se”. E se la prossima volta i supermercati restassero chiusi? E se nessuno consegnasse più le merci? E se la prossima piaga a colpirci fosse un’invasione aliena? E se arrivasse ladel, quella vera, e dovessimo restare chiusi in casa come in un bunker? E se, più terra terra, andasse via la corrente per una settimana e non potessimo fare la spesa, né conservarla in frigo, né cucinarla sul gas? Alzi la mano chi, almeno in questi ultimi due anni, non si è dipinto in ...