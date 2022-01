Ucraina | Macron proporrà a Putin un percorso di de - escalation

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il presidente francese Emmanuela quello russo Vladimir'undi de -' sulla situazione. Lo ha annunciato l'Eliseo, citato dai media francesi. In questo ...

La Nato compie un passo in avanti e rafforza il contingente in Europa dell’est, con una sfilza di Paesi alleati che annunciano l’invio di uomini e mezzi, compresi navi e caccia. È la prima reazione co ...Giornata ad alta tensione Nato-Russia: il Cremlino la accusa di "esacerbare" le tensioni. Macron convoca vertice Francia, Germania, Russia e Ucraina. Gentiloni: "fermare l'escalation" ...