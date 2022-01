Traffico Roma del 24-01-2022 ore 08:30 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati dalla redazione rallentamenti e sono segnalati sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazione di Roma su della rallentamenti in tangenziale Tra Batteria Nomentana essa l’area verso Trionfale per un incidente invece È accaduto all’altezza di San Lorenzo Ci sono code in direzione di San Giovanni a partire dallo svincolo della A24 Traffico sul percorso Urbano della A24 con rallentamenti tra il raccordo è la tangenziale est rallentamenti anche sulla vicina a via Tiburtina tra Settecamini e Tor Cervara rallentato il Traffico a Roma Nord in direzione del centro sulla Cassia e Flaminia e poi sulla via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia sempre al Aurelio ci sono delle cose invece su via Anastasio II e su via sant’agatone Papa per un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati dalla redazione rallentamenti e sono segnalati sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazione disu della rallentamenti in tangenziale Tra Batteria Nomentana essa l’area verso Trionfale per un incidente invece È accaduto all’altezza di San Lorenzo Ci sono code in direzione di San Giovanni a partire dallo svincolo della A24sul percorso Urbano della A24 con rallentamenti tra il raccordo è la tangenziale est rallentamenti anche sulla vicina a via Tiburtina tra Settecamini e Tor Cervara rallentato ilNord in direzione del centro sulla Cassia e Flaminia e poi sulla via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia sempre al Aurelio ci sono delle cose invece su via Anastasio II e su via sant’agatone Papa per un ...

