Supermercati ' salvi' dal Green pass | Confcommercio | ' ' Disparità inaccettabile' '

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Siamo al ridicolo: dal 1° febbraio chi è senzapotrà acquistare il quotidiano al supermercato, ma non in edicola. E lo stesso vale per profumi, pentole, televisori o magliette, che saranno in vendita per tutti sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, ma ...

Advertising

RadioGoldAl : Nuovo Dpcm: Green Pass obbligatorio anche per ritirare la pensione. Salvi i supermercati ma solo per beni essenzial… -

Ultime Notizie dalla rete : Supermercati salvi

Firenze Settegiorni

Siamo al ridicolo: dal 1° febbraio chi è senza green pass potrà acquistare il quotidiano al supermercato, ma non in edicola. E lo stesso vale per profumi, pentole, televisori o magliette, che saranno ...La riapertura prevista per il 26 gennaio con il marchio Conad: lo rende noto la Fisascat Cisl Bergamo. Riva: "Teniamo alta l'attenzione sui negozi di ...Mercoledì 26 gennaio dovrebbe compiersi il definitivo atto formale di passaggio alla rete Conad dei due supermercati ex Despar di Lovere e Chiuduno, chiudendo così la “agonia lavorativa” di 25 lavorat ...Draghi firma il Nuovo Dpcm: Green Pass obbligatorio anche per ritirare la pensione. Salvi i supermercati ma solo per i beni essenziali.