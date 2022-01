Sassuolo, un altro giovane talento per il centrocampo! (Di lunedì 24 gennaio 2022) La talentuosa squadra neroverde guidata dal tecnico Dionisi vuole aggiungere un altro tassello alla già ricca squadra di prospetti e punta sul giovane Vignato. Zignato Sassuolo Mercato Il giovane centrocampista Emanuel Vignato è il desiderio della società neroverde che si è già fatta avanti con una proposta di prestito a 800mila euro e riscatto di circa 9 milioni ma non soddisfa il Bologna che vorrebbe cedere il giocatore solo con un obbligo di riscatto. Il classe 2000 vorrebbe partire complice il poco spazio trovato fino adesso ma l’infortunio di Dominguez ne complica la partenza. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) La talentuosa squadra neroverde guidata dal tecnico Dionisi vuole aggiungere untassello alla già ricca squadra di prospetti e punta sulVignato. ZignatoMercato Ilcentrocampista Emanuel Vignato è il desiderio della società neroverde che si è già fatta avanti con una proposta di prestito a 800mila euro e riscatto di circa 9 milioni ma non soddisfa il Bologna che vorrebbe cedere il giocatore solo con un obbligo di riscatto. Il classe 2000 vorrebbe partire complice il poco spazio trovato fino adesso ma l’infortunio di Dominguez ne complica la partenza. Daniele Scrazzolo

