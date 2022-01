Sanremo 2022, Chiara Ferragni non ci sarà: ecco perchè sarebbe saltata la sua partecipazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) La settimana dedicata al Festival di Sanremo si avvicina inesorabilmente e come da tradizione si scaldano i motori: Il festival della canzone italiana per eccellenza catalizza l’attenzione di tutti. LEGGI ANCHE : — GF Vip, cosa succederà nella settimana di Sanremo 2022: i rumors sul web Tra annunci ufficiali di Amadeus che piano piano sta svelando ospiti e concorrenti che animeranno il palco sanremese durante la kermesse, si infilano anche le ipotesi e i rumors mai ufficializzati, tra questi è spuntata un’indiscrezione che riguarda Chiara Ferragni. Secondo i ben informati, Chiara sarebbe dovuta essere una delle cinque co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le giornate del Festival, ma qualcosa non sarebbe andato secondo i piani e ... Leggi su funweek (Di lunedì 24 gennaio 2022) La settimana dedicata al Festival disi avvicina inesorabilmente e come da tradizione si scaldano i motori: Il festival della canzone italiana per eccellenza catalizza l’attenzione di tutti. LEGGI ANCHE : — GF Vip, cosa succederà nella settimana di: i rumors sul web Tra annunci ufficiali di Amadeus che piano piano sta svelando ospiti e concorrenti che animeranno il palco sanremese durante la kermesse, si infilano anche le ipotesi e i rumors mai ufficializzati, tra questi è spuntata un’indiscrezione che riguarda. Secondo i ben informati,dovuta essere una delle cinque co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le giornate del Festival, ma qualcosa nonandato secondo i piani e ...

