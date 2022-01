Sailor Moon | a Taipei potete prendere la Metro con lo scettro lunare

(Di martedì 25 gennaio 2022) I fan disaranno felici dilautilizzando loper pagare il servizio: ecco come. Se siete dei fan die capitate dalle parti divi farà piacere sapere che potrete accedere ai servizi di trasporto pubblico come lapolitana utilizzando dei gadget a tema. Pronti a tirare fuori il vostroe sconfiggere i tornelli con il potere dello smartcard system? È un'idea della compagnia EasyCard, la stessa che nel 2020 promosse una simile invenzione a forma di Poké Ball, e che più in generale non è affatto nuova a simili trovate per incentivare l'utilizzo dei trasporti pubblici, come ad esempio le ...

Advertising

iamanxxious : stanno parlando di Sailor Moon e Dragonball - chiarapauletto : RT @FaberAnder: @perochan Naoko Takeuchi ha spesso preso ispirazione dai grandi stilisti e dai loro lavori per disegnare gli abiti per i pe… - pettegolezzicol : @GrandeFratello Ma che cazzo di abito ha SOLEIL…sembra una sailor moon - fyodorapologist : @yeostvr ma sono i cosi di sailor moon - stefanique90 : @AlbertoPots Io alle assemblee di istituto votavo sailor moon e valeria marini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sailor Moon

www.amoreaquattrozampe.it

... Shenmue the Animation: tutte le informazioni Shenmue the Animation è diretto da Chikara Sakurai , che in precedenza ha lavorato su One - Punch Man , sui film di Naruto Shippuden e...World of Anime è l'asta per danarosi appassionati di anime Oltre ai titoli già citati i collezionisti potranno tentare di aggiudicarsi alcuni disegni originali di serie animate comee ...I fan di Sailor Moon saranno felici di prendere la metro a Taipei utilizzando lo scettro lunare per pagare il servizio: ecco come. Se siete dei fan di Sailor Moon e capitate dalle parti di Taipei vi f ...A Taiwan un'azienda locale ha prodotto un metodo contactless a forma di scettro di Sailor Moon per accedere alla metro di Taipei.