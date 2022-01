Roma, scontro mortale sull’A1: a perdere la vita e un 30enne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – Ieri sera alle 20 e 50, la Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Roma ha inviato, per incidente stradale, la Squadra Operativa 5A e il Carro Fiamma sull’autostrada A1 Diramazione Nord direzione Roma al chilometro 21. Nell’impatto tra due autovetture venivano coinvolte due persone, una donna estratta e affidata alle cure del personale sanitario e il conducente maschio di circa trent’anni deceduto. Polizia stradale e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022)– Ieri sera alle 20 e 50, la Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco diha inviato, per incidente stradale, la Squadra Operativa 5A e il Carro Fiamma sull’autostrada A1 Diramazione Nord direzioneal chilometro 21. Nell’impatto tra due autovetture venivano coinvolte due persone, una donna estratta e affidata alle cure del personale sanitario e il conducente maschio di circa trent’anni deceduto. Polizia stradale e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia ...

