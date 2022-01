Reiner Fuellmich a Bruxelles, pre-processo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Reiner Fuellmich è ora a Bruxelles ; il tanto atteso processo, erroneamente etichettato come “Norimberga 2.0”, dovrebbe iniziare entro la fine della settimana. Ecco un paio di brevi interviste che ha rilasciato durante il fine settimana. CHI SONO LE 16 PERSONE ACCUSATE DI GENOCIDIO? Abbiamo fornito note dettagliate per il secondo video, in cui Reiner ci offre una … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022)è ora a; il tanto atteso, erroneamente etichettato come “Norimberga 2.0”, dovrebbe iniziare entro la fine della settimana. Ecco un paio di brevi interviste che ha rilasciato durante il fine settimana. CHI SONO LE 16 PERSONE ACCUSATE DI GENOCIDIO? Abbiamo fornito note dettagliate per il secondo video, in cuici offre una … proviene da Database Italia.

