Quirinale, Salvini “Nelle prossime ore centrodestra unito farà proposte” (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sto lavorando perchè Nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in merito all'elezione del Capo dello Stato.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sto lavorando perchèore iloffra non una ma diversedi qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale”. Lo dice il leader della Lega Matteoin merito all'elezione del Capo dello Stato.(ITALPRESS).

Advertising

LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - Ralphiglander : Mi sa che a cominciare da Salvini conte e compagni faranno andare la carogna al Quirinale e saranno sette anni di g… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Un voto per Bruno Vespa e uno per Amadeus #Quirinale2022 #spoglio #Quirinale #Amadeus #BrunoVespa -