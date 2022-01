Quirinale | primo giorno | partita doppia e scheda bianca

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 24 gennaio 2022) In Aula a Montecitorio non succede quasi nulla neldi voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Come atteso le schede sono in maggioranza bianche. Tutto succede fuori con incontri fra Draghi e i leader di partito perché da decidere c'è l'inquilino del, ma potrebbe esserci anche quello di Palazzo Chigi