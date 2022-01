Quirinale: Meloni, FdI indisponibile a Mattarella bis (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Alcuni lavorano alla riproposizione di Mattarella, anche se lui stesso ha dichiarato la sua indisponibilità. Noi non lo chiediamo e su questa ipotesi siamo indisponibili: quella della riconferma del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Alcuni lavorano alla riproposizione di, anche se lui stesso ha dichiarato la sua indisponibilità. Noi non lo chiediamo e su questa ipotesi siamo indisponibili: quella della riconferma del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a “parla… - ItaliaViva : La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non ri… - iISud24 : Quirinale, @GiorgiaMeloni: «Allargare la ‘rosa’ dei nomi a Carlo Nordio» #24gennaio #Quirinale #Meloni #Nordio… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. 'Comunque vada, sosterremo il ritorno alle urne perché il mandato di Draghi,… -