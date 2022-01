Quirinale, l’ipocrisia della sinistra: si aggrappa alla retorica perché non ha uno straccio di idea (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Ci vorrebbe una donna al Quirinale” è una sterile frase carica solo di dogmatismo ideologico che si sente ripetere come un mantra da politici democratici. A poche ore dalle votazioni con i tavoli delle trattative ancora aperte, ritorna lo sponsor della quota rosa perché non si dica che almeno è stata nominata. Nel dibattito su chi sarà il futuro presidente della Repubblica , dire “è tempo di una donna al Quirinale” rimane il solito manifesto della sinistra fatto di parole ferme e pochi contenuti. perché non ci chiediamo “è tempo di un uomo al Quirinale” con lo stesso stupore? Vorrebbe dire che saremmo arrivati a considerare il merito e non il sesso per il ruolo. Quirinale, l’ipocrisia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Ci vorrebbe una donna al” è una sterile frase carica solo di dogmatismo ideologico che si sente ripetere come un mantra da politici democratici. A poche ore dalle votazioni con i tavoli delle trattative ancora aperte, ritorna lo sponsorquota rosanon si dica che almeno è stata nominata. Nel dibattito su chi sarà il futuro presidenteRepubblica , dire “è tempo di una donna al” rimane il solito manifestofatto di parole ferme e pochi contenuti.non ci chiediamo “è tempo di un uomo al” con lo stesso stupore? Vorrebbe dire che saremmo arrivati a considerare il merito e non il sesso per il ruolo....

