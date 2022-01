Quirinale 2022 | Vespa | “Ho avuto troppi franchi tiratori…”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Ho”. Poche parole all’Adnkronos da parte di Bruno, tra i nomi illustri per ilvotati oggi in Parlamento. L’ex giudice costituzionale Paolo Maddalena è risultato il più votato nel primo scrutinio con 36 voti. Hanno inoltre ottenuto preferenze: il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, 16; la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, 9; Silvio Berlusconi, il deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli, Guido De Martino, figlio di Francesco, e il deputato ex M5S Antonio Tasso, 7; Umberto Bossi e il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, 6; Marco Cappato, 5; il senatore della Lega Cesare Pianasso e Bruno, 4; il conduttore di un ‘Giorno da pecora’, Giorgio Lauro, Enzo Palaia, il direttore del Dis, ...

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: "Finalmente ho l'età giusta. Ho fatto più bene io all'Italia… - elio_vito : È molto brava ?? - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - lucafaccio : RT @La7tv: #quirinale #Quirinale2022: Amadeus, Signorini, Totti e Lotito... tutti i voti 'burla' #maratonamentana

E ricorda l'Italia del 1978 e del '92 Pier Ferdinando Casini al? Un ex doroteo passato da Berlusconi al Pd che sogna il Colle con la spinta di Renzi ...Il premier - secondo fonti della maggioranza - avrebbe spiegato che occorre continuare la legislatura ma sul nodo del premier - qualora 'traslocasse' al- avrebbe ribadito di voler seguire ...Il giornalista tra i nomi illustri per il Colle votati oggi in Parlamento. Poche parole all'Adnkronos da parte di Bruno Vespa , tra i nomi illustri per il Quirinale votati oggi in Parlamento. L'ex giu ...Eppur ci si è mossi… La scelta dei grandi partiti di ricorrere alla scheda bianca nel primo giorno di votazione era parsa, allorché annunciata in tarda ...