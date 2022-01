“Questa cosa è terribile” Federico Fashion Style | sconforto sull’aspetto più delicato della sua vita

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo,ha avuto modo di raccontarsi ancora e di smentire nuovamente pregiudizi sul suo conto. Confessioni e lacrime, ma anche un bel po’ di risate, come quando la conduttrice gli ha mostrato il provino per il GF fatto quando aveva soltanto 18 anni. Un giovanissimoaveva affermato di fronte alle telecamere: “A chi non piacerebbe diventare famoso? A me sì. Mi piacerebbe pure per poi potermi aprire un negozio e per mettermi in discussione sul fatto che sono un po’ mammone”, una clip che ha fatto rabbrividire il 32enne, che poi è passato a parlaresua sessualità....