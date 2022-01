Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Federazione italiana tabaccai ha deciso di chiudere le serrande, in data da destinarsi, per protestare contro l'Obbligo di controllo del Green pass. 'Le tabaccherie hanno assicurato, durante il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Federazione italianaha deciso di chiudere le serrande, in data da destinarsi, per protestare contro l'di controllo del. 'Le tabaccherie hanno assicurato, durante il ...

Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero La Federazione italiana tabaccai ha deciso di chiudere le serrande, in data da destinarsi, per protestare contro l'obbligo di controllo del Green pass. 'Le tabaccherie hanno assicurato, durante il lockdown, servizi essenziali - spiega il presidente Giovanni Risso - . Un impegno ora disconosciuto. Il nostro lavoro ...

