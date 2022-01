Nordio e l'idea di salire al Colle: "Non sono nemmeno stato consigliere comunale" (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - "Non so cosa dire se non 'Domine non sum dignus'". Lo afferma, contattato dall'AGI, l'ex magistrato Carlo Nordio, indicato da Giorgia Meloni come candidato al Quirinale. Il riferimento è alle parole pronunciate dal centurione di Cafarnao, nel vangelo di Matteo, quando Gesù gli dice che si recherà presso la sua abitazione per guarire un servo malato. "Credo che la carica di capo dello stato debba esser affidata a un politico e la mia cultura politica è esclusivamente teorica, non ho mai fatto parte neanche di un consiglio comunale. Comunque, se cercassero tra i giuristi, ce ne sarebbero di migliori", ha aggiunto. Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - "Non so cosa dire se non 'Domine non sum dignus'". Lo afferma, contattato dall'AGI, l'ex magistrato Carlo, indicato da Giorgia Meloni come candidato al Quirinale. Il riferimento è alle parole pronunciate dal centurione di Cafarnao, nel vangelo di Matteo, quando Gesù gli dice che si recherà presso la sua abitazione per guarire un servo malato. "Credo che la carica di capo dellodebba esser affidata a un politico e la mia cultura politica è esclusivamente teorica, non ho mai fatto parte neanche di un consiglio. Comunque, se cercassero tra i giuristi, ce ne sarebbero di migliori", ha aggiunto.

Advertising

telodogratis : Nordio e l’idea di salire al Colle: “Non sono nemmeno stato consigliere comunale” - fisco24_info : Nordio e l'idea di salire al Colle: 'Non sono nemmeno stato consigliere comunale': AGI - 'Non so cosa dire se non '… - MariaCostaBonec : RT @claudiocerasa: Situa. Si lavora su tre nomi. Letta prova a spingere Salvini su Draghi (patto di legislatura). Conte si tiene le strade… - stepita59 : @ImolaOggi Il test psichiatrico per i novax è un'ottima idea! Nordio for president! - biaso68 : @mark_dive @itsmeback_ Nell'articolo che forse comunque non hai letto chiedono a nordio se è formalmente corretto c… -