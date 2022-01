Navas | La competizione con Donnarumma? Non sempre è piacevole | ma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Navas competizione

SerieANews

Le parole di Keylordopo la vittoria del Psg sul Reims (4 - 0): il portiere ha detto la sua sullacon Gigio Donnarumma per un posto tra i pali e su Denis Franchi... ma a te non piace l'arroganza? Ti sei sentito molto criticato in Francia? Sulla sua esperienza al Psg: Su Donnarumma, che al Psg vive laconGianluigi Donnarumma esprime tutto il suo malcontento sulla rivalità con Keylor Navas: il sorprendente sfogo del portiere italiano del PSG.