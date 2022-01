MotoGP | Dovizioso | “Scorso anno difficile | ma fondamentale per i test di fine stagione”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il pilota della WithU Yamaha RNF, Andrea, nel giorno della presentazione della nuova moto, ha parlato dell’ormai imminente inizio didi: “La livrea della moto è particolarmente bella. Subentrare l’è stato, ma è statoper idi. Abbiamo potuto dare maggiore feedback alla squadra e agli ingegneri, per lavorare il più possibile in inverno e arrivare pronti aiin Malesia. Non è stato facile, perché è stato un cambiamento grosso, ma eraper me conoscere il team e la moto”. “Ventesimain? Vent’anni sono tanti, c’è tanta esperienza. Da un lato è ...

Andrea, 35 anni: 'L'esperienza aiuterà' ?torna a tempo pieno ine c'è grande curiosità. Il forlivese, tre volte secondo ine 15 volte vincitore di una ......M1 che correrà in pista nel Campionato del Mondo2022. Ma non solo la moto, perchè durante la presentazione saranno presenti anche i due piloti di punta della squadra malese: Andrea...E' stato presentato a Verona, nella città di Giulietta e Romeo, il nuovo team RNF Racing nato dalla ceneri di quello SRT, che lo scorso anno schierava Rossi e Morbidelli in MotoGP con i colori ... il ...La squadra di Razlan Razali ha mostrato per la prima volta i nuovi colori delle Yamaha M1 che saranno portate in pista dal veterano Andrea Dovizioso e dall'esordiente Darryn Binder.