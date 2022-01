Morto Renato Cecchetto, attore e doppiatore e voce di Shrek. Aveva 70 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Addio a Renato Cecchetto : Aveva 70 anni, l'attore e doppiatore adriese (nativo di Baricetta) lascia una moglie e un figlio. A comunicarlo nella tarda serata di domenica 23 gennaio è il sindaco di ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Addio a70, l'adriese (nativo di Baricetta) lascia una moglie e un figlio. A comunicarlo nella tarda serata di domenica 23 gennaio è il sindaco di ...

Advertising

gabrielepx : RT @Gazzettino: #renato cecchetto, morto a 70 anni l'attore e doppiatore: fu la voce di Shrek - Gazzettino : #renato cecchetto, morto a 70 anni l'attore e doppiatore: fu la voce di Shrek - mariano_perini : RT @danielegabrieli: È morto Renato Cecchetto. Probabilmente il nome non vi dice niente, ma la sua faccia l'avete vista in un sacco di comm… - perculato : RT @ehsisonomatteo: È morto Renato Cecchetto, il doppiatore italiano di Shrek. - GSinger88 : RT @FuoriRosaTV: Non è possibile ?????????????????????????? -