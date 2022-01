Milan | Albertini | “Ibra ha più pregi che difetti | giusto continuare con lui”

Advertising

Maglia_DaCalcio : Albertini consiglia il Milan: 'Giusto continuare con Ibrahimovic, ha ancora più pregi che difetti' - TUTTO mercato… - MCalcioNews : Milan, Albertini su Ibrahimovic: 'I rossoneri fanno bene a puntare su di lui, ha molti pregi' - MilanWorldForum : Albertini su Ibra. Le dichiarazioni QUI -) - gilnar76 : Albertini: «Il #Milan deve continuare con Ibrahimovic, ecco perchè» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Albertini: «Il #Milan deve continuare con #Ibrahimovic, ecco perchè» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Albertini

Commenta per primo Demetrioparla a Radio 24 della corsa scudetto: '- Juve è decisiva, parliamoci chiaro. Quello che è successo ieri sera con l'Inter mi fa pensare che sia uno scudetto quasi già assegnato per la ...Tutti i numeri di Sebastiano Rossi Come è ovvio che sia, in quella nazionale c'è davvero tanto- Baresi, Costacurta, Maldini, Tassotti,, Donadoni, Massaro - praticamente l'ossatura ...Ai microfoni di Tutti Convocati ha parlato l'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini. Nei suoi discorsi c'è stato il crac svedese Zlatan Ibrahimovic. Su di lui Demetrio Albertini ha detto: “Se fa be ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è ancora centrale per i rossoneri Demetrio Albertini, inte ...