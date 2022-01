Michelle Hunziker | senza mezzi termini | La decisione è definitiva

(Di lunedì 24 gennaio 2022), èdubbio, il personaggio più chiacchierato del momento. Dopo 10 anni d’amore con Tomaso Trussardi e due figlie, la bionda della tv è di nuovo single. E’ stato un colpo al cuore per tutti gli amanti della coppia- Trussardi, dopo un decennio insieme, con tanto di matrimonio da sogno e due splendide bambine, Sole e Celeste, il sogno d’amore si è infranto.e AuroraLa coppia ha dichiarato di condurre stili di vita diversi: più esuberante lei; più taciturno e preso dagli affari lui. Nonostante si rincorressero voci di corridoio da un pò, dopo il lockdown qualcosa si è incrinato e la storia d’amore non ha retto lo stress. Storia giunta al capolinea. Lei ora pensa solo ai progetti di lavoro, appare molto dimagrita e triste e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - RaffaellaPivato : Michelle Hunziker compie 45 anni: il compleanno senza Tomaso Trussardi - CaputoItalo : Michelle Hunziker, compleanno in palestra dopo l'addio a Tomaso: «Mi corazzo per le battaglie future» - corrierebergamo : Michelle Hunziker, il primo compleanno dopo la separazione da Tomaso Trussardi: «Tutto questo amore mi sta commuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

, classe 1977, conduttrice televisiva, ex modella svizzera, con una carriera d'attrice e cantante, è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano, apparsa in numerosi ...oggi, 24 gennaio, compie 45 anni . Tornata single , la conduttrice riparte dal suo lato b , quello che l'ha resa famosa nel mondo in passato, quando il suo fondoschiena da sogno era ...Michelle Hunziker, è senza dubbio, il personaggio più chiacchierato del momento. Dopo 10 anni d’amore con Tomaso Trussardi e due figlie, la bionda della tv è di nuovo single. E’ stato un colpo al cuo ...«Auguri alla mia super mami bella», scrive Aury in una Instagram story nel giorno del 45esimo compleanno della showgirl svizzera ...