(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarà completato nel corso di quest'annohato di star costruendo ilpiùal. L'AI(RSC) servirà per allenare l'intelligenza artificiale a operazioni sempre più complesse che andranno a sostenere ilverso - tanto pubblicizzato ma a oggi praticamente inesistente. Le applicazioni commerciali di queste scoperte spaziano dalla …

Advertising

MashableItalia : Meta annuncia il prossimo supercomputer più veloce al mondo: l'AI Research SuperCluster - danalloydthomas : Silvestri del #sindacato Fisi annuncia una mobilitazione per metà di Febbraio. 'Il periodo che stiamo vivendo è tro… - LucaDomenighini : Oggi, massimo domani, si annuncia la seconda intervista di Quinn. Entro metà settimana l'annuncio. #BroncosCountry - Lopinionista : Meta: Zuckerberg annuncia 'un sistema che impara dalla parola, dalla visione e dal testo' - Zompagrillo : #Adele annuncia in lacrime la cancellazione di tutti i suoi concerti. 'Metà della mia troupe ha il covid' Eppure a… -

Ultime Notizie dalla rete : Meta annuncia

Mashable Italia

Nel mondo più di 635 milioni di studenti rimangono colpiti dalla chiusura totale o parziale delle scuole. Lo, in una nota, l'Unicef nella Giornata Internazionale dell'Istruzione. "A marzo, segneremo due anni di interruzioni dell'istruzione globale legate al covid - 19. Semplicemente, stiamo ...Apple Daily, giornale pro - democrazia,la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - Giovedì i talebani hanno fatto irruzione in una residenza a Kabul, sfondando la ...Meta-Facebook annuncia di aver progettato e costruito AI Research SuperCluster (Rsc), "tra i più veloci supercomputer per l'Intelligenza Artificiale (AI) al momento realizzati e, una volta completato ...