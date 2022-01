Meloni: “Non si può continuare ad utilizzare la pandemia come arma di distrazione” (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – “Mentre il resto del mondo prova a convivere con la pandemia e tornare alla normalità, per quanto possibile, in Italia avviene l’esatto opposto tra restrizioni, limitazioni delle libertà e la conseguente crisi economica legata a scelte che tutto fanno tranne che aiutare realmente i cittadini. Dice bene Federico Rampini: ad alimentare questa ossessione ci sono anche i media italiani. Non si può continuare ad utilizzare la pandemia come arma di distrazione e giustificazione per le troppe cose che sono state fatte”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo: “Ora basta. Non è abbandonando i più fragili ed eliminando i più elementari diritti democratici che si combatte la pandemia”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – “Mentre il resto del mondo prova a convivere con lae tornare alla normalità, per quanto possibile, in Italia avviene l’esatto opposto tra restrizioni, limitazioni delle libertà e la conseguente crisi economica legata a scelte che tutto fanno tranne che aiutare realmente i cittadini. Dice bene Federico Rampini: ad alimentare questa ossessione ci sono anche i media italiani. Non si puòadladie giustificazione per le troppe cose che sono state fatte”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, aggiungendo: “Ora basta. Non è abbandonando i più fragili ed eliminando i più elementari diritti democratici che si combatte la”. L'articolo ...

Advertising

fattoquotidiano : Gomez a La7: “Berlusconi al Colle? Salvini e Meloni non si oppongono perché hanno paura di essere mazzolati da Rete… - ItaliaViva : La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non ri… - Lopinionista : Meloni: 'Non si può continuare ad utilizzare la pandemia come arma di distrazione' - FioriFlavio : RT @DalilaAdrower: 'Siamo poveri e non abbiamo bisogno di odio' è straordinario. Dovrebbero capirlo anche coloro che nonostante la propria… - 2Chborg : RT @DalilaAdrower: 'Siamo poveri e non abbiamo bisogno di odio' è straordinario. Dovrebbero capirlo anche coloro che nonostante la propria… -