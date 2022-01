Lobotka da record contro la Salernitana: il dato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una delle note più liete del Napoli di Luciano Spalletti è certamente Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, che con Gattuso era diventato un oggetto misterioso, è diventato uno dei perni del centrocampo azzurro. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Stanislav Lobotka of SSC Napoli vies with Joel Obi of US Salernitana during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Come riportato dal noto portale WhoScored.com, Lobotka nella partita contro la Salernitana ha stabilito un record in questa stagione di Serie A. Il centrocampista sumero sessantotto ha completato ben 139 passaggi, meglio di chiunque altro dall’inizio di questa ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una delle note più liete del Napoli di Luciano Spalletti è certamente Stanislav. Il centrocampista slovacco, che con Gattuso era diventato un oggetto misterioso, è diventato uno dei perni del centrocampo azzurro. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Stanislavof SSC Napoli vies with Joel Obi of USduring the Serie A match between SSC Napoli and USat Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Come riportato dal noto portale WhoScored.com,nella partitalaha stabilito unin questa stagione di Serie A. Il centrocampista sumero sessantotto ha completato ben 139 passaggi, meglio di chiunque altro dall’inizio di questa ...

