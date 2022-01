Le borse asiatiche aprono la settimana in calo

Advertising

Avvio di settimana in calo per le borse asiatiche, con l'eccezione di Tokyo che ha terminato gli scambi in rialzo dello 0,24%. Incerta Shanghai che cede poco mossa cede lo 0,01%. Peggio Hong Kong che l'Hang seng in calo dell'1,23%. Sell sulle borse asiatiche, dopo il trend negativo di Wall Street che, per l'ennesima volta, ha azzerato i propri rialzi durante la sessione, per chiudere in rosso. Il Nasdaq Composite ha perso l'1,3% a 14.154. (ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che guardano alla riunione di mercoledì della Fed e temono una accelerazione sul fronte della politica monetaria.