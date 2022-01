La Meloni gioca la carta Nordio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il leader di FdI, Giorgia Meloni, lancia il nome dell'ex pm Carlo Nordio tra i 'papabili' al Quirinale, ma ha annunciato che il suo partito voterà scheda bianca alla prima votazione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il leader di FdI, Giorgia, lancia il nome dell'ex pm Carlotra i 'papabili' al Quirinale, ma ha annunciato che il suo partito voterà scheda bianca alla prima votazione

Advertising

pixel_di : RT @pirata_21: #Renzi:'#Meloni si gioca un pezzo di credibilità'. Lui per fortuna questi problemi non li ha più da un po'. #Quirinale2022… - infoitinterno : La Meloni gioca la carta Nordio - Dome689 : RT @pirata_21: #Renzi:'#Meloni si gioca un pezzo di credibilità'. Per quelli di Khashoggi bisogna chiedere in Arabia. #Quirinale2022 #Quir… - pirata_21 : #Renzi:'#Meloni si gioca un pezzo di credibilità'. Per quelli di Khashoggi bisogna chiedere in Arabia. #Quirinale2022 #Quirinale - Enzolott : RT @pirata_21: #Renzi:'#Meloni si gioca un pezzo di credibilità'. Lui per fortuna questi problemi non li ha più da un po'. #Quirinale2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni gioca La Meloni gioca la carta Nordio Parlando, invece, della candidatura del leader di Fi, la Meloni ha dichiarato: "Il nome di Berlusconi rendeva chiaro che il centrodestra ha il diritto di indicare una figura rappresentativa della ...

Quirinale, il live blog: chi sarà il nuovo presidente della Repubblica? Renzi, elezione nuovo Presidente 'esame di maturità anche per Giorgia Meloni' Nella complessa partita per l'elezione del presidente della Repubblica 'anche Giorgia Meloni si gioca un pezzo di ...

La Meloni gioca la carta Nordio ilGiornale.it La Meloni gioca la carta Nordio Il leader di FdI, Giorgia Meloni, lancia il nome dell'ex pm Carlo Nordio tra i 'papabili' al Quirinale, ma ha annunciato che il suo partito voterà scheda bianca alla prima votazione ...

Da lunedì il via alle votazioni per il nuovo capo dello Stato e di conseguenza anche al mercato dei nomi sui possibili candidati I due Matteo non hanno ancora comunicato al mondo ciò che insieme al loro mentore, Denis Verdini, hanno deciso in merito ai nomi da proporre per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Meloni gioca un ...

Parlando, invece, della candidatura del leader di Fi, laha dichiarato: "Il nome di Berlusconi rendeva chiaro che il centrodestra ha il diritto di indicare una figura rappresentativa della ...Renzi, elezione nuovo Presidente 'esame di maturità anche per Giorgia' Nella complessa partita per l'elezione del presidente della Repubblica 'anche Giorgiasiun pezzo di ...Il leader di FdI, Giorgia Meloni, lancia il nome dell'ex pm Carlo Nordio tra i 'papabili' al Quirinale, ma ha annunciato che il suo partito voterà scheda bianca alla prima votazione ...I due Matteo non hanno ancora comunicato al mondo ciò che insieme al loro mentore, Denis Verdini, hanno deciso in merito ai nomi da proporre per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Meloni gioca un ...