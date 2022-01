Infortunio Marchizza: il comunicato dell’Empoli sulle sue condizioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Empoli, con un comunicato ufficiale diramato tramite i propri canali, ha fatto il punto sull’Infortunio di Marchizza L’Empoli, con un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni di Riccardo Marchizza, uscito infortunato ieri in occasione del match con la Roma. comunicato – «Empoli Football Club comunica che i primi esami effettuati in data odierna sul calciatore Riccardo Marchizza, uscito ieri durante la gara contro la Roma, hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Si comunica inoltre che nuovi accertamenti sono previsti nei prossimi giorni, al fine di valutare al meglio l’iter da seguire per il recupero del calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Empoli, con unufficiale diramato tramite i propri canali, ha fatto il punto sull’diL’Empoli, con unufficiale, ha reso note ledi Riccardo, uscito infortunato ieri in occasione del match con la Roma.– «Empoli Football Club comunica che i primi esami effettuati in data odierna sul calciatore Riccardo, uscito ieri durante la gara contro la Roma, hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Si comunica inoltre che nuovi accertamenti sono previsti nei prossimi giorni, al fine di valutare al meglio l’iter da seguire per il recupero del calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

