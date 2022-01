Infermiera Piombino assolta, corte appello cancella ergastolo (Di lunedì 24 gennaio 2022) La corte di appello Firenze ha assolto dall'accusa di omicidio plurimo volontario Fausta Bonino, l'Infermiera finita a processo per i decessi anomali di 10 pazienti avvenuti nell'ospedale di Piombino (... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) LadiFirenze ha assolto dall'accusa di omicidio plurimo volontario Fausta Bonino, l'finita a processo per i decessi anomali di 10 pazienti avvenuti nell'ospedale di(...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di… - repubblica : Cancellato l'ergastolo, assolta l'infermiera di Piombino: era sotto processo per 10 iniezioni letali - news_mondo_h24 : Assolta l’infermiera di Piombino. Era accusata di dieci decessi considerati anomali - messveneto : Niente ergastolo per l’infermiera di Piombino a processo per la morte di 10 pazienti. L’Appello cancella la condann… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: La corte di appello Firenze ha assolto dall'accusa di omicidio plurimo volontario Fausta Bonino l'infermiera finita a pr… -