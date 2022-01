Incidente nel Bresciano, morti 5 ragazzi tra i 17 e i 22 anni: nessuna delle vittime aveva la patente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nessuno dei 5 giovani morti nell’Incidente stradale a Rezzato, nel Bresciano, aveva la patente. Questo, secondo quanto trapelato, il dettaglio choc emerso dalle indagini sul frontale tra l’auto su cui viaggiavano le vittime – una ragazza e 4 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 22 anni – e un pullman condotto da un 58enne rimasto illeso. Il drammatico schianto è avvenuto sabato sera, intorno alle 22.30, lungo la statale 45bis. Incidente nel Bresciano, morti 5 ragazzi: nessuna delle vittime aveva la patente Prime risposte dalle indagini sull’Incidente mortale avvenuto nel weekend ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nessuno dei 5 giovaninell’stradale a Rezzato, nella. Questo, secondo quanto trapelato, il dettaglio choc emerso dalle indagini sul frontale tra l’auto su cui viaggiavano le– una ragazza e 4di età compresa tra i 17 e i 22– e un pullman condotto da un 58enne rimasto illeso. Il drammatico schianto è avvenuto sabato sera, intorno alle 22.30, lungo la statale 45bis.nellaPrime risposte dalle indagini sull’mortale avvenuto nel weekend ...

