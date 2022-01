Il lavoro non è più un approdo (Di lunedì 24 gennaio 2022) I tanti significati della parola “precarietà” Non avremmo immaginato che sarebbe diventata una parola sulla bocca di tutti, e con nuovi significati. È quanto accaduto a lei, la precarietà, una volta lemma linguistico confinato al mondo del lavoro, inusuale per la maggioranza degli stessi occupati, messi al riparo – con il tempo indeterminato – della variabilità del mercato. Poi il termine è assurto al centro del dibattito pubblico con la globalizzazione (che ha ridotto i posti in gran parte dei paesi europei), e infine la pandemia. Quando il lavoro c’è, è precario Se due anni fa, prima del flagello Covid, si registrava la perdita di un milione di posti di lavoro per via delle delocalizzazioni senza regole, alla fine dell’anno scorso con il parziale ritorno alla normalità post pandemica ne erano stati recuperati circa la metà (500 ... Leggi su leurispes (Di lunedì 24 gennaio 2022) I tanti significati della parola “precarietà” Non avremmo immaginato che sarebbe diventata una parola sulla bocca di tutti, e con nuovi significati. È quanto accaduto a lei, la precarietà, una volta lemma linguistico confinato al mondo del, inusuale per la maggioranza degli stessi occupati, messi al riparo – con il tempo indeterminato – della variabilità del mercato. Poi il termine è assurto al centro del dibattito pubblico con la globalizzazione (che ha ridotto i posti in gran parte dei paesi europei), e infine la pandemia. Quando ilc’è, è precario Se due anni fa, prima del flagello Covid, si registrava la perdita di un milione di posti diper via delle delocalizzazioni senza regole, alla fine dell’anno scorso con il parziale ritorno alla normalità post pandemica ne erano stati recuperati circa la metà (500 ...

