(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) –Cap èper il secondo anno consecutivo. Sono 20.579 le tonnellate di CO2e, pari al 100% delle emissioni prodotte dalla water utility, compensate grazie all’acquisto di crediti diio che andranno a sostenere due progetti, sviluppati in India e in Madagascar. I progetti scelti daCap servono a supportare la crescita economica e sostenibile delle comunità locali dei due Paesi, attraverso lo sviluppo di infrastrutture green che consentano di ridurre l’inquinamento. Due attività ad alto impatto che contribuiscono in modo attivo al raggiungimento dei Sustainable Developments Goals indicati dall’Onu. “Gli accordi finali dell’ultimo summit di Glasgow prevedono sia l’abbattimento globale del 45% delle emissioni di anidrideica entro il ...

Advertising

lifestyleblogit : Gruppo Cap Carbon Neutral anche nel 2021 - - telodogratis : Gruppo Cap Carbon Neutral anche nel 2021 - TV7Benevento : Gruppo Cap Carbon Neutral anche nel 2021... - sulsitodisimone : Gruppo Cap Carbon Neutral anche nel 2021 - Gazzettadmilano : Gruppo CAP è Carbon Neutral per il secondo anno consecutivo. -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Cap

Adnkronos

è Carbon Neutral per il secondo anno consecutivo. Sono 20.579 le tonnellate di CO2e, pari al 100% delle emissioni prodotte dalla water utility, compensate grazie all'acquisto di crediti di ...Performance peggiori per il FTSE Italia Mid( - 3,84%) e per il FTSE Italia Star ( - 3,9%). Il ... Pietro Labriola come nuovo amministratore delegato del. UniCredit lascia sul terreno l'1,59%...(Teleborsa) - Gruppo CAP è Carbon Neutral per il secondo anno consecutivo. Sono 20.579 le tonnellate di CO2e, pari al 100% delle emissioni prodotte dalla water utility, compensate ...Il progetto prevede la costruzione e la messa in sicurezza di una rete di pozzi per aumentare l’accesso all’acqua potabile. In particolare, delle famiglie che vivono in tre villaggi alla periferia del ...