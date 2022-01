Green Pass News: La Decisione Del Governo! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Green Pass e tempi di validità. Il Governo ha preso una Decisione che farà i furiare molti Italiani. Ecco le novità previste! Green Pass con scadenza ridotta per tutti i cittadini a partire da febbraio. Il Governo ha deciso di restringere la validità della certificazione verde da nove a sei mesi. Il provvedimento però non risulta essere in linea con i bacini di utenza che hanno già effettuato la terza dose di vaccino. Le tempistiche non combaciano e non è giusto lasciare senza certificazione chi ha già ricevuto la dose booster. In questo caso l’unica soluzione per riequilibrare l’intero sistema collegato alle vaccinazioni e quello di concedere una proroga. Proroga quasi dovuta a tutte le persone che hanno già ricevuto la somministrazione della terza dose nel mese di ottobre. Riducendo la validità ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022)e tempi di validità. Il Governo ha preso unache farà i furiare molti Italiani. Ecco le novità previste!con scadenza ridotta per tutti i cittadini a partire da febbraio. Il Governo ha deciso di restringere la validità della certificazione verde da nove a sei mesi. Il provvedimento però non risulta essere in linea con i bacini di utenza che hanno già effettuato la terza dose di vaccino. Le tempistiche non combaciano e non è giusto lasciare senza certificazione chi ha già ricevuto la dose booster. In questo caso l’unica soluzione per riequilibrare l’intero sistema collegato alle vaccinazioni e quello di concedere una proroga. Proroga quasi dovuta a tutte le persone che hanno già ricevuto la somministrazione della terza dose nel mese di ottobre. Riducendo la validità ...

