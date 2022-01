Emma Roberts e Garrett Hedlund si sono lasciati (Di lunedì 24 gennaio 2022) Foto via web È ufficiale: dopo tre anni d’amore. La notizia è stata diffusa da People che, dopo mesi di speculazioni e gossip, è riuscito a ottenere una confessione da parte di un insider rimasto anonimo. A quanto pare i due attori si sarebbero detti addio qualche settimana fa, ponendo fine a un periodo difficile. “ È triste e stanno facendo del loro meglio per essere co-genitori. È stata dura.” Emma e Garrett hanno cominciato a frequentarsi nel 2019 e un anno dopo hanno accolto in famiglia il loro primo figlio, il piccolo Rodi che ha compiuto un anno a dicembre. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 24 gennaio 2022) Foto via web È ufficiale: dopo tre anni d’amore. La notizia è stata diffusa da People che, dopo mesi di speculazioni e gossip, è riuscito a ottenere una confessione da parte di un insider rimasto anonimo. A quanto pare i due attori si sarebbero detti addio qualche settimana fa, ponendo fine a un periodo difficile. “ È triste e stanno facendo del loro meglio per essere co-genitori. È stata dura.”hanno cominciato a frequentarsi nel 2019 e un anno dopo hanno accolto in famiglia il loro primo figlio, il piccolo Rodi che ha compiuto un anno a dicembre. L'articolo proviene da City Roma News.

