Dark Souls: server PvP offline per problemi legati alla sicurezza (Di lunedì 24 gennaio 2022) FromSoftware ha reso temporaneamente offline i server PvP di Dark Souls a causa di alcune vulnerabilità critiche Ci troviamo quasi alla fine di gennaio, e attualmente manca meno di un mese al rilascio ufficiale di Elden Ring. Il titolo è ufficialmente entrato in fase gold, il che significa che il lavoro è stato finalmente completato. Dopo alcune rifiniture ulteriori, il gioco sarà pronto per essere spedito ai vari distributori, per poi cadere infine nelle mani trepidanti dell’utenza videoludica. Ma mentre vengono date alcune piccole indiscrezioni e anticipazioni sulla main quest e la sua durata, nel frattempo sembra siano stati riscontrati problemi piuttosto gravi nell’online di Dark Souls, con un problema che starebbe colpendo i giocatori ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 gennaio 2022) FromSoftware ha reso temporaneamentePvP dia causa di alcune vulnerabilità critiche Ci troviamo quasifine di gennaio, e attualmente manca meno di un mese al rilascio ufficiale di Elden Ring. Il titolo è ufficialmente entrato in fase gold, il che significa che il lavoro è stato finalmente completato. Dopo alcune rifiniture ulteriori, il gioco sarà pronto per essere spedito ai vari distributori, per poi cadere infine nelle mani trepidanti dell’utenza videoludica. Ma mentre vengono date alcune piccole indiscrezioni e anticipazioni sulla main quest e la sua durata, nel frattempo sembra siano stati riscontratipiuttosto gravi nell’online di, con un problema che starebbe colpendo i giocatori ...

Advertising

tuttoteKit : Dark Souls: server PvP offline per problemi legati alla sicurezza #BandaiNamco #DarkSouls #FromSoftware #tuttotek - videogamezoneeu : Dark Souls: il multiplayer può essere usato per installare malware su PC - infoitscienza : La durata totale di Elden Ring farà felici i fan di Dark Souls e Bloodborne - rikariin_ : @bravetakeru Pensei que era trailer do Pinnochio Dark Souls - infoitscienza : Dark Souls Nightfall: provato della mod PC, seguito diretto del primo capitolo della saga -