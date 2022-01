Covid, iniziano a diminuire i ricoveri al San Gerardo di Monza (Di lunedì 24 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo settimane di continua crescita, comincia finalmente la riduzione dei ricoverati Covid all’ospedale San Gerardo di Monza. Alla verifica di oggi, lunedì 24 gennaio, nel principale ospedale della Brianza risulata ricoverati complessivamente 176 pazienti Covid, di cui – 141 in Malattie Infettive – 12 in Pneumologia – 14 in Terapia intensiva – 8 in UTIR tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 24 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo settimane di continua crescita, comincia finalmente la riduzione dei ricoveratiall’ospedale Sandi. Alla verifica di oggi, lunedì 24 gennaio, nel principale ospedale della Brianza risulata ricoverati complessivamente 176 pazienti, di cui – 141 in Malattie Infettive – 12 in Pneumologia – 14 in Terapia intensiva – 8 in UTIR tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

