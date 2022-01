Ciclismo, incidente in allenamento per Egan Bernal: ricoverato in ospedale (Di lunedì 24 gennaio 2022) incidente per Egan Bernal in allenamento. Il ciclista della Ineos Grenadiers, come riferito proprio dal suo team, è stato vittima di un incidente stradale durante gli allenamenti in Colombia. Il corridore è cosciente e le sue condizioni sono stabili: è stato ricoverato in ospedale e contestualmente sono in corso dei rilievi per capire quali siano le responsabilità in questo sinistro stradale che poteva anche finire molto peggio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022)perin. Il ciclista della Ineos Grenadiers, come riferito proprio dal suo team, è stato vittima di unstradale durante gli allenamenti in Colombia. Il corridore è cosciente e le sue condizioni sono stabili: è statoine contestualmente sono in corso dei rilievi per capire quali siano le responsabilità in questo sinistro stradale che poteva anche finire molto peggio. SportFace.

