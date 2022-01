Battlefield 2042: EA pensa a una mutazione in Free to Play (Di lunedì 24 gennaio 2022) In seguito alla deludente performance di Battlefield 2042, Electronic Arts starebbe pensando di farlo diventare un gioco Free to Play Il 2022 è stato un anno molto sfortunato per le serie sparatutto più popolari nel settore videoludico, con risultati molto poco soddisfacenti ottenuti da Battlefield 2042 e Call of Duty Vanguard, sia per Electronic Arts sia per Activision. Soprattutto per quando riguarda Battlefield 2042, l’utenza si aspettava qualcosa di grandioso, anche a causa delle numerose promesse e anticipazioni che lo studio di sviluppo ha effettuato nei mesi precedenti all’uscita del gioco, alimentando così delle aspettative mastodontiche. A due mesi dall’uscita, il gioco si presenta con numerosi problemi e contenuti ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 gennaio 2022) In seguito alla deludente performance di, Electronic Arts starebbendo di farlo diventare un giocotoIl 2022 è stato un anno molto sfortunato per le serie sparatutto più popolari nel settore videoludico, con risultati molto poco soddisfacenti ottenuti dae Call of Duty Vanguard, sia per Electronic Arts sia per Activision. Soprattutto per quando riguarda, l’utenza si aspettava qualcosa di grandioso, anche a causa delle numerose promesse e anticipazioni che lo studio di sviluppo ha effettuato nei mesi precedenti all’uscita del gioco, alimentando così delle aspettative mastodontiche. A due mesi dall’uscita, il gioco si presenta con numerosi problemi e contenuti ...

