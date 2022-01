Australian Open 2022: Daniil Medvedev disinnesca il serve&volley di Maxime Cressy in quattro set e va ai quarti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Daniil Medvedev, in una partita molto più faticosa del dovuto, riesce a porre fine al sogno di Maxime Cressy. Il russo batte in quattro set, 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5 in tre ore e 30 minuti, l’americano di origini francesi, ultimo dei mohicani del serve&volley, che con questo sistema mette in difficoltà per larghi tratti anche il numero 2 del mondo. Prossima sfida, per il favorito degli Australian Open, quella dei quarti di finale con il canadese Felix Auger-Aliassime, per la prima volta in carriera vincitore sul croato Marin Cilic. Solo il primo set assume fin da subito una direzione netta, con Medvedev che riesce a portarsi subito avanti di un break nel terzo gioco, lottato, ma portato a casa. La maggior qualità del tennis del numero ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022), in una partita molto più faticosa del dovuto, riesce a porre fine al sogno di. Il russo batte inset, 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5 in tre ore e 30 minuti, l’americano di origini francesi, ultimo dei mohicani del serve&volley, che con questo sistema mette in difficoltà per larghi tratti anche il numero 2 del mondo. Prossima sfida, per il favorito degli, quella deidi finale con il canadese Felix Auger-Aliassime, per la prima volta in carriera vincitore sul croato Marin Cilic. Solo il primo set assume fin da subito una direzione netta, conche riesce a portarsi subito avanti di un break nel terzo gioco, lottato, ma portato a casa. La maggior qualità del tennis del numero ...

