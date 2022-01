Anelli di calamari con carote | arancia e spezie | una vera specialità!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Questidicon, arance esono un’apoteosi di piacere per gli amanti del pesce e dei sapori orientali. Un mix di curry, cumino e paprika regala a questi molluschi una veste inedita, ma invitante e profumata. Le arance e leconcludono questo capolavoro culinario avvolgendo questi molluschi in una coulisse di delicatezza squisita, dolce e aspra al contempo. Se intendete offrire una cena vagamente etnica, potete accompagnare questo piatto con del riso Basmati cotto a vapore. Incanterete i vostri ospiti con una raffinatezza inedita, ma convincente. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!dicon: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...