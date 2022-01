Ancora guai per l’ex Inter Adriano: fermato con una patente scaduta, si rifiuta di sottoporsi all’alcool test (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Imperatore Adriano continua a far parlare di sé. Secondo quanto riportano diversi media locali, l’ex Inter sarebbe stato stato fermato ieri durante un controllo di routine della polizia di Rio de Janeiro e sarebbe stato trovato in possesso di una patente scaduta. Ma non è tutto, lo stesso si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. Da qui gli agenti lo avrebbero tenuto in stato di fermo fino all’arrivo di un nuovo “conducente”, che ha portato via la macchina. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Imperatorecontinua a far parlare di sé. Secondo quanto riportano diversi media locali,sarebbe stato statoieri durante un controllo di routine della polizia di Rio de Janeiro e sarebbe stato trovato in possesso di una. Ma non è tutto, lo stesso si sarebbeto diall’alcol-. Da qui gli agenti lo avrebbero tenuto in stato di fermo fino all’arrivo di un nuovo “conducente”, che ha portato via la macchina. SportFace.

