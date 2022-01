VIDEO Fognini e Bolelli annullano match-point e volano ai quarti degli Australian Open | grande doppio azzurro

(Di domenica 23 gennaio 2022) Simonee Fabiosi sono qualificati aidi finale2022. Ilitaliano prosegue la sua marcia sul cemento outdoor di Melbourne, dove va in scena il primo Slam della stagione di tennis. La ritrovata coppia tricolore ha sconfitto il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares in tre set col punteggio di 3-6, 7-6(7), 6-3: una rimonta strepitosa per i nostri portacolori, capaci anche di annullare unsul 6-5 nel tie-break del secondo set.ai. La coppia diche tanto serve all’Italia per la Coppa Davis Gli azzurri sono ora ...

con gli highlights del match di doppio tra Bolelli/e Murray/Soares (3 - 6 7 - 6(6) 6 - 3) , valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Vittoria in rimonta per la ...Australian Open:perde, Camila Giorgi vince La sorpresa in negativo è il ko al primo turno diche ha ceduto 6 - 1, 6 - 4, 6 - 4 all'olandese Tallon Griekspoor . Il ligure, n.32 del ...Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Il doppio italiano prosegue la sua marcia sul cemento outdoor di Melbourne, dove va in scena il primo ...I video con gli highlights del match di doppio tra Bolelli/Fognini e Murray/Soares (3-6 7-6(6) 6-3), valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022.