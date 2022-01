Ve la ricordate Lisa Fusco detta la “Subrettina”? Ecco che fine ha fatto

(Di domenica 23 gennaio 2022), nota showgirl italiana, viene chiamata la “” per via della sua bassa statura. Scopriamo insieme chehaOriginaria di Napoli, laha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello show business nel periodo che si trova a cavallo tra ladegli anni novanta e l’inizio dei duemila. All’epoca infatti, ha preso parte sia ad alcuni programmi televisivi che ad una pellicola intitolata “Aitanic”, diretta dal celebre cantautore Nino D’Angelo.(Instagram)Per quel che riguarda il piccolo schermo invece,ha esordito in alcune emittenti locali, prima di approdare su La 7 nel 2005. Nella stagione seguente ha debuttato sulle reti Rai, partecipando ...

Advertising

Rom_Lisa : RT @gsicurotg2: Agosto 2021 ?? Gennaio 2022 Ve lo ricordate l'aeroporto di Kabul? @ Kabul, Afghanistan - francorighi_mba : @nytimes @NYTmag Jessica Biel (moglie di Justin Timberlake), Alicia Silverstone, Jim Carrey, Robert De Niro, Charli… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Lisa

TopicNews.it

Nella persistenza fuori dal tempo della sua Monnac'è la cifra della sua grandezza: continua ... Si dice, i sussurri: per i sussurri e le vicende raccontate, rivisitate,e stravolte, ...Leggi ancheAntenor in Terra Nostra? E' stato al servizio di Gumercindo: dopo 20 anni l'... l'avreste riconosciuto? Dal 2017, Jason Momoa è sposato con la famosa attriceBonet , dalla ...Lisa Fusco, nota showgirl italiana, viene chiamata la "Subrettina" per via della sua bassa statura. Scopriamo insieme che fine ha fatto ...Serie di iniziative in vari comuni del circondario per il 27 gennaio. A Mordano spettacolo teatrale con lo scrittore Carlo Lucarelli ...