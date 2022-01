Spezia - Sampdoria 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di domenica 23 gennaio 2022) Inizia male l'avventura di Giampaolo sulla panchina della Sampdoria, il derby ligure va allo Spezia che capitalizza la prima vera occasione con Verde al 69' e porta a casa tre punti pesantissimi verso la salvezza. Gara molto bloccata, ma con... Leggi su today (Di domenica 23 gennaio 2022) Inizia male l'avventura di Giampaolo sulla panchina della, il derby ligure va alloche capitalizza la prima vera occasione con Verde al 69' e porta a casa tre punti pesantissimi verso la salvezza. Gara molto bloccata, ma con...

