Silvio Berlusconi, la notizia è appena arrivata dall’ospedale (Di domenica 23 gennaio 2022) È di ieri la notizia riguardante il suo passo indietro nella corsa al Quirinale. Il suo profilo, identificato da tanti ma non tutti quale migliore possibile per succedere a Sergio Mattarella, era stato indicato per la candidatura del centrodestra in vista delle prossime elezioni per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Ora, l'Adnkronos spiega che, oltre a un mancato appoggio totale da parte dei suoi stessi alleati, dietro la decisione di Silvio Berlusconi di rinunciare al sogno di diventare Capo dello Stato, ci sarebbero anche motivi di salute. L'ex primo ministro è infatti ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso giovedì per sottoporsi a controlli medici che fonti di Forza Italia fanno sapere essere di routine. Berlusconi ricoverato al San Raffaele si ritira dalla corsa al ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 gennaio 2022) È di ieri lariguardante il suo passo indietro nella corsa al Quirinale. Il suo profilo, identificato da tanti ma non tutti quale migliore possibile per succedere a Sergio Mattarella, era stato indicato per la candidatura del centrodestra in vista delle prossime elezioni per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Ora, l'Adnkronos spiega che, oltre a un mancato appoggio totale da parte dei suoi stessi alleati, dietro la decisione didi rinunciare al sogno di diventare Capo dello Stato, ci sarebbero anche motivi di salute. L'ex primo ministro è infatti ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso giovedì per sottoporsi a controlli medici che fonti di Forza Italia fanno sapere essere di routine.ricoverato al San Raffaele si ritira dalla corsa al ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro faccia… - forza_italia : 'Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi h… - fattoquotidiano : BARBARA GUERRA Settanta mila euro di generosità. È il nuovo capitolo dell’infinita saga di Silvio Berlusconi e le g… - PolScorr : #Berlusconi rinuncia, #Salvini e #Meloni faranno i loro nomi Ribadisco 2 cose sulla destra: -non hanno nessuno e… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Non Gianni Letta, ma la #Casellati: 'Ecco perché potrebbe essere il profilo vincente per il centrodestra', spiega #Vit… -