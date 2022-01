Quirinale: Letta, 'con Salvini primo punto sarà Draghi, parlerò anche di Mattarella' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Il primo punto della mia conversazione con Salvini è per capire se la loro posizione su Draghi sia ultimativa". Così Enrico Letta a Che Tempo che fa. Quanto a Sergio Mattarella, "per noi sarebbe il massimo, la soluzione ideale e perfetta: sarà anche questo uno dei temi con cui parlerà con Salvini domani". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ildella mia conversazione conè per capire se la loro posizione susia ultimativa". Così Enricoa Che Tempo che fa. Quanto a Sergio, "per noi sarebbe il massimo, la soluzione ideale e perfetta:questo uno dei temi con cui parlerà condomani".

