Phisikk du role – Covid | ciò che basterebbe

(Di domenica 23 gennaio 2022) Prima di entrare in argomento facciamo a capirci: ho fatto tutti e tre i vaccini, prima consigliati vivamente (assunti da me per convinzione ed anche per dovere: di mestiere faccio il professore universitario e ho superato, purtroppo per me, i cinquanta) e poi obbligati e, visto che mi ci trovavo, anche quello antinfluenzale. Se mi chiedono di fare pure il vaccino per i calli lo faccio: qualsiasi cosa se la scienza me lo dice. Capisco un po’ di diritto, forse di politica, mi piacciono il rock degli anni ruggenti, la filosofia e l’arte contemporanea ma non sono virologo, non ne capisco di epidemie, mi fido. A condizione, ovviamente, di tenermi alla larga dai talk show televisivi dove impazzano le superstar delin camice bianco. Mi fido della scienza ma per favore non fatemi vedere gli esperti in tv: lasciateli lavorare nelle corsie d’ospedale o tra gli alambicchi ...