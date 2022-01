Per Renzi Draghi può farcela “ma non si va al Colle contro i partiti” (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – Per Renzi Draghi può farcela a diventare presidente della Repubblica, i veti di queste ore vanno verificati, ma la condizione perché il premier salga al Colle è che ci sia un accordo politico. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi a ‘In mezz’ora’: “Penso che la candidatura di Draghi possa stare in piedi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Continua l’amore tra Italia Viva e Draghi Si decide sulla concessione di Autostrade per l’Italia L’Italia e l’antisemitismo nel 2020: parla Renzi Boschi chiede di riaprire le scuole Salvini sul ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – Perpuòa diventare presidente della Repubblica, i veti di queste ore vanno verificati, ma la condizione perché il premier salga alè che ci sia un accordo politico. Lo ha detto l’ex premier Matteoa ‘In mezz’ora’: “Penso che la candidatura dipossa stare in piedi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Continua l’amore tra Italia Viva eSi decide sulla concessione di Autostrade per l’Italia L’Italia e l’antisemitismo nel 2020: parlaBoschi chiede di riaprire le scuole Salvini sul ...

