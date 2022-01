Pechino invia 39 caccia cinesi a Taiwan (Di domenica 23 gennaio 2022) L’aviazione militare Taiwanese è stata mobilitata oggi per contenere una maxi incursione di 39 jet da guerra cinesi nella zona di difesa aerea di sudovest dell’isola. Si tratta del più massiccio blitz compiuto da Pechino da ottobre 2021. Secondo il ministero della Difesa, l’Esercito popolare di liberazione (Pla) ha inviato 34 caccia (dieci J-10 e 24 J-16), più 4 aerei da guerra elettronica (due Y-8 ELINT e Y-9 EW) e un bombardiere H-6. Taiwan ha dispiegato i suoi caccia, lanciato messaggi radio e monitorato le attività coi sistemi di difesa antiaerea. Pechino considera Taiwan una sua provincia da riunificare anche con la forza, se necessario. Pechino quotidianamente invia i propri velivoli militari ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 23 gennaio 2022) L’aviazione militareese è stata mobilitata oggi per contenere una maxi incursione di 39 jet da guerranella zona di difesa aerea di sudovest dell’isola. Si tratta del più massiccio blitz compiuto dada ottobre 2021. Secondo il ministero della Difesa, l’Esercito popolare di liberazione (Pla) hato 34(dieci J-10 e 24 J-16), più 4 aerei da guerra elettronica (due Y-8 ELINT e Y-9 EW) e un bombardiere H-6.ha dispiegato i suoi, lanciato messaggi radio e monitorato le attività coi sistemi di difesa antiaerea.considerauna sua provincia da riunificare anche con la forza, se necessario.quotidianamentei propri velivoli militari ...

